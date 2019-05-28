Науседа рассказал о будущих отношениях Литвы с Россией

Вильнюс, , 10:49 — REGNUM Изменений в отношениях между Литвой и Россией ожидать не стоит. Они вряд ли поменяются, потому что Вильнюс не готов «предавать» своих партнёров с Украины. Об этом заявил новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа.

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Он не стал обещать изменений со стороны Вильнюса в отношении Москвы, отметив, что если это произойдет, то «Литва продемонстрирует, что предаёт своих партнёров на Украине».

При этом новый глава государства отметил необходимость улучшения диалога с Минском. По его мнению, Литва и Белоруссия должны стать хорошими соседями, которые «не боятся критиковать», приводит слова Науседы «Sputnik Литва».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Литве прошёл второй тур президентских выборов, в которых за победу боролись кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа. Науседа победил с результатом 65,86%. Ингрида Шимоните получила 32,86%.

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Добавим, что ранее Гитанас Науседа заявлял о необходимости сменить риторику Вильнюса в отношении России. После завершения голосования Науседа рассказал журналистам о желании «быть дипломатичным» и пользоваться «несколько иным словарём», чем тот, что применялся в диалоге с Москвой ранее. Что касается других государств, то, по словам нового президента, он не готов рассуждать с кем какие отношения наладятся, вначале нужно познакомиться с лидерами стран.

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