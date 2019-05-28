Союз Макрона и Педро Санчеса может покончить с властью ЕНП в Брюсселе — СМИ

Мадрид, , 10:55 — REGNUM Европейские социалисты и либералы ускорили подготовку к созданию альянса, который должен лишить Европейскую народную партию (ЕНП) контроля над Европейской комиссией, который был в ее руках 15 лет. Новый альянс может сделать победу ЕНП на выборах в Европарламент пирровой, пишет газета El Pais вечером 27 мая.

Спустя всего сутки после выборов в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой правительства Испании Педро Санчесом. Источники в Монклоа указывают, что оба «отстаивают необходимость создания альянса прогрессивных и проевропейских сил, которые остановят крайне правых». Французские источники не стали сообщать о подробностях встречи.

На ужине присутствовали эксперты по европейским вопросам обоих правительств — Хосе Мануэль Альбарес и Клемент Бон. Это можно расценивать как четкий сигнал о том, что речь идет о распределении власти в Европейском союзе (ЕС).

Переговоры о создании альянса-противовеса ЕНП продолжатся 28 мая за рабочим обедом в Брюсселе. В них помимо Макрона и Санчеса примут участие главы правительств Бельгии и Нидерландов — Шарль Мишель и Марк Рютте (оба либералы) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта (социалист).

Санчес и Макрон взяли на себя руководство своими политическими семьями. Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса, представленная 20 депутатами, будет самой большой национальной делегацией социалистов в Европарламенте, а 21 депутат от партии Макрона будет самой большой национальной фракцией либералов. Социалисты и либералы стремятся объединить свои силы, то есть 147 и 109 мест в парламенте соответственно.

«Монополия власти была сломлена, и поэтому мы должны искать другую формулу», — заявила в ночь после выборов Маргрет Вестэгер, еврокомиссар и лидер датских либералов.

ЕНП выставила кандидатом на пост главы Европейской комиссии баварца Манфреда Вебера. Он готов сотрудничать с либералами, социалистами и зелеными, но его программу готовы принять лишь последние. Альянс либералов и социалистов может обрушить амбиции Вебера.

Но источники в ЕНП предупреждают, что любому альтернативному кандидату Веберу потребуется не только абсолютное большинство в Европейском парламенте (376 голосов из 751), но и квалифицированное большинство в Европейском совете. «И в Совете есть восемь глав правительств — народников, которые могут выступать в качестве блокирующего меньшинства», — напоминают они. Смысл сообщения ясен: не может быть председателя Комиссии, который не имеет одобрения ЕНП.

Но «народники» также признают, что переговоры Вебера по выработке прогрессивной повестки могут спровоцировать его неприятие в рядах однопартийцев, что приведет к замене его кандидатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Европейский парламент 26 мая первое место заняла ЕНП, получив 182 места из 751 в парламенте. Второе место досталось Прогрессивному альянсу социалистов и демократов (147 мест), третье — Альянсу либералов и демократов за Европу (109).