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Украина и Мексика могут отменить визовый режим

Политика

Ранее гражданам Украины разрешили ездить без виз в Монголию

Киев, 28 мая 2019, 10:40 — REGNUM  Украина и Мексика вышли на завершающий этап переговоров, касающихся отмены визового режима между странами, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 28 мая информационное агентство «УНИАН».

"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики», — рассказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о скорой отмене виз между Украиной и Монголией.

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