В Иракском Курдистане призвали к проведению саммита по спорным территориям

Эрбиль, Ирак, , 10:30 — REGNUM Третья по представительству партия в Иракском Курдистане «Движение за перемены» призвала к проведению саммита по вопросам «арабизации» провинции Киркук и других спорных территорий в Ираке, сообщает 28 мая Rudaw.

«Движение за перемены» призывает все основные политические партии Курдистана собраться вместе для разработки дорожной карты в целях нормализации ситуации в спорных районах и дальнейшего их возвращения под контроль Эрбиля», — говорится в заявлении партии.

В настоящее время подобный призыв пока остается без ответа. Так же нет информации о том, где могла бы состояться конференция.

Руководство «Движения за перемены» упрекнуло Демократическую партию Курдистана и Патриотический союз Курдистана в отсутствии стратегии по данному вопросу.

Напомним, богатая нефтью провинция Киркук является объектом спора между Эрбилем и Багдадом, в настоящее время регион находится под контролем центрального правительства Ирака.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Иракского Курдистана будет избран на следующей неделе — СМИ