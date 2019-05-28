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В Иракском Курдистане призвали к проведению саммита по спорным территориям

Политика

В настоящее время призыв пока остается без ответа

Эрбиль, Ирак, 28 мая 2019, 10:30 — REGNUM  Третья по представительству партия в Иракском Курдистане «Движение за перемены» призвала к проведению саммита по вопросам «арабизации» провинции Киркук и других спорных территорий в Ираке, сообщает 28 мая Rudaw.

«Движение за перемены» призывает все основные политические партии Курдистана собраться вместе для разработки дорожной карты в целях нормализации ситуации в спорных районах и дальнейшего их возвращения под контроль Эрбиля», — говорится в заявлении партии.

В настоящее время подобный призыв пока остается без ответа. Так же нет информации о том, где могла бы состояться конференция.

Руководство «Движения за перемены» упрекнуло Демократическую партию Курдистана и Патриотический союз Курдистана в отсутствии стратегии по данному вопросу.

Напомним, богатая нефтью провинция Киркук является объектом спора между Эрбилем и Багдадом, в настоящее время регион находится под контролем центрального правительства Ирака.

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