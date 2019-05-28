Десять кандидатов готовы бороться за пост премьер-министра Великобритании

Лондон, , 10:24 — REGNUM Заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус стал десятым кандидатом, заявившим о намерении занять пост премьер-министра страны и лидера правящей в Соединённом Королевстве Консервативной партии. Об этом сообщает британская газета The Sun.

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«Я новое лицо со свежими идеями от нового и талантливого поколения», — сказал Малтхаус, добавив о своём стремлении к переменам.

Малтхаус отметил, что кампания по выборам нового лидера не может строиться вокруг одних и тех же старых лиц, успевших за последние три года расколоть партию тори.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку. Свой пост она будет занимать до 7 июня 2019 года. Как заявила Мэй, решение покинуть занимаемую должность «вынужденное» и связано с провалом попыток провести через парламент план по выходу страны из состава Евросоюза.

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Добавим, что ранее стало известно, что за пост премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии Великобритании готовы побороться семь человек — бывший и действующий министры иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок.

Также на эту должность намерены претендовать экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, а также бывшая лидер Палаты общин, фактически — представитель британского правительства в нижней палате парламента Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид.

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