ООН заинтересовалась военной техникой Казахстана

Нур-Султан, , 10:26 — REGNUM Заместитель генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атул Харе выразил заинтересованность в использовании казахстанской военной техники в миротворческих миссиях ООН. Об этом 28 мая сообщили в министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

28 мая глава ведомства Аскар Жумагалиев встретился с заместителем генсека ООН Атулом Харе. Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере спутникового мониторинга, а также расширение партнерства в сфере цифровизации и телемедицины.

Жумагалиев отметил, что Казахстан заинтересован в том, чтобы военный потенциал республики служил делу сохранения мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая заместитель генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атул Харе встретился с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Стороны обсудили вопросы участия военнослужащих республики в миссиях ООН.

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