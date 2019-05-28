Вторник, 28 Мая 2019 года
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ООН заинтересовалась военной техникой Казахстана

Политика

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере спутникового мониторинга

Нур-Султан, 28 мая 2019, 10:26 — REGNUM  Заместитель генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атул Харе выразил заинтересованность в использовании казахстанской военной техники в миротворческих миссиях ООН. Об этом 28 мая сообщили в министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

28 мая глава ведомства Аскар Жумагалиев встретился с заместителем генсека ООН Атулом Харе. Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере спутникового мониторинга, а также расширение партнерства в сфере цифровизации и телемедицины.

Жумагалиев отметил, что Казахстан заинтересован в том, чтобы военный потенциал республики служил делу сохранения мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая заместитель генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атул Харе встретился с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Стороны обсудили вопросы участия военнослужащих республики в миссиях ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане обсудили участие Казахстана в миссиях ООН

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Политическая жизнь Казахстана
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