Многострадальное Закарпатье Украины вновь под ударом стихии

Киев, , 10:24 — REGNUM Уровень воды в реках Закарпатья Украины существенно снизился и практически пришел в норму, заявила вечером 27 мая в эфире «Обоз.ТВ» начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС (государственная спасательная служба) в Закарпатской области Наталия Батыр.

По словам Батыр, в регионе уже не осталось затоплений домохозяйств и подвальных помещений, но остаются подтопленными 400 га сельскохозяйственных угодий. Также она отметила, что в некоторых населенных пунктах разрушены мосты и мостовые переходы, уничтожено более 2 тыс. погонных метров береговых укреплений, которые защищали область от водной стихии.

Вместе с тем, представитель спасательной службы предупредила, что Закарпатье ждет «вторая волна» разгула стихии — в ближайшие дни в регионе намечаются шквальные дожди и ливни. Синоптики прогнозируют, что экстремальные осадки в Закарпатской области окончательно прекратятся лишь к пятнице, 31 мая.

«Спасатели и другие службы готовы реагировать на чрезвычайные ситуации, вызванные непогодой», — подчеркнула Батыр.

27 мая пострадавший от наводнения регион посетил и помощник президента Зеленского Андрей Ермак, однако в своем комментарии он сосредоточился на проблеме вырубки лесов в области.

«Безусловно, мы знаем об этой проблеме, и команда президента Зеленского сделает все необходимое для того, чтобы эти ужасные действия по вырубке лесов на Закарпатье были остановлены. Все, что для этого будет необходимо, будет сделано», — заявил представитель Киева.

По словам Ермака, сегодня, 28 мая, он будет докладывать о ситуации президенту Зеленскому.

Анализируя последствия первого наводнения, закарпатские СМИ отмечают, что в результате разгула природной стихии утерян почти весь урожай ягод и овощей закрытого грунта региона.

Также Закарпатская облгосадминистрация обратилась в Минобороны Украины с просьбой рассмотреть возможность отсрочки от призыва на срочную службу юношей из подтопленных паводком районов:

«Люди только что пережили стихийное бедствие, сейчас им нужно восстанавливать поврежденное хозяйство».

ИА REGNUM напоминает, что паводок в Закарпатье 21−23 мая был классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня. От стихии пострадала почти сотня населенных пунктов в десяти районах Закарпатья, есть погибший — мальчик 10 лет. По предварительным данным, общие убытки составили порядка 150 млн грн.

Ранее президент Зеленский заявил, что готов лично прилететь в Закарпатскую область, чтобы проконтролировать процесс борьбы со стихией, однако позже передумал без объяснения причин.

Закарпатье на сегодняшний день является одним из самых проблемных регионов Украины. В ходе недавних президентских выборов Закарпатье Украины поставило антирекорд по явке за все годы независимости страны, что позволило экспертам заявить, что фактически регион вышел из состава Украины. Соответственно, реакция Киева на нынешние события во многом определит дальнейшие отношения с мятежной областью.