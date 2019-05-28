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Решения о статусе Керченского пролива ничего не изменят, заявил эксперт

Политика

В России действует приоритет внутреннего законодательства, напомнил Владимир Брутер

Решения о статусе Керченского пролива ничего не изменят, заявил эксперт
Иллюстрация: Kerch-most.ru
Керченский пролив

Москва, 28 мая 2019, 10:17 — REGNUM  Заявление украинского МИД о намерении добиваться для Керченского пролива международного статуса никак не влияет на фактическое положение дел. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер 28 мая в беседе с RT.

«Принципиально решение Украины ничего не изменит», — сказал Брутер, комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

Керченский пролив де-факто является частью России, указал эксперт и добавил, что отказ международного сообщества признавать российский Крым не имеет никакого значения.

«У нас есть приоритет внутреннего законодательства. Москва не будет реагировать ни на какие международные решения по данному вопросу», — подчеркнул эксперт.

Он добавил также, что действия Киева деструктивны и только мешают возможному началу диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении добиться для Керченского пролива статуса международного. Через такие проливы суда и военные корабли всех стран могут проходить без промедления.

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