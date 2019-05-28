СМИ сообщили об аресте бывшего замглавы Новокузнецка

Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:03 — REGNUM Задержан экс-замглавы Новокузнецка Андрей Федорчук, сообщают «Вести — Кузбасс».

«Только что стало известно: после громкого скандала его арестовали. Бывшего чиновника обвиняют в подделке подписей в служебных документах. Закончилась доследственная проверка. Возбуждено уголовное дело», — пишет издание.

Официльного подтверждения данной информации нет. К тому же супруга Андрея Федорчука разместила в Instagram сообщение, что «мы с мужем дома и у нас всё хорошо», и подчеркнула, что информация об аресте не соответствует действительности. Ссылку на её закрытый аккаунт со скриншотом даёт «КузПресс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности своего заместителя по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО И ЧС Андрея Федорчука, в отношении которого была инициирована служебная проверка из-за документов за 2018 год в рамках подготовки к весеннему паводку в виде актов выполненных работ на городском ковше отстойнике. По мнению технических специалистов, объём силовых отложений, указанных в них, не соответствуют фактической массе, находящейся в месте выгрузки. А подпись главы города на них была подделана — о чём свидетельствует почерковедческая экспертиза.

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