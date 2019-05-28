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В Иракском Курдистане создан комитет по спорным территориям

Политика

Члены комитета поедут в Багдад, чтобы привлечь внимания центрального правительства к данной проблеме

Эрбиль, Ирак, 28 мая 2019, 10:06 — REGNUM  В парламенте Иракского Курдистана создан комитет, который займется разрешением вопросов относительно территорий, являющихся предметом спора между Эрбилем и Багдадом, сообщает 28 мая Kurdistan24.

«Комитет посетит Багдад, чтобы обратить внимание столичных чиновников к 140-й статье конституции Ирака», — отметил член комитета Насер Ахмед.

Именно 140-я статья главного документа страны формулирует принципы, по которым должна решаться судьба спорных территорий, в первую очередь провинции Киркук.

Напомним, конституция Ирака гласит, что судьба территорий, контроль над которыми вызывает противоречия между Багдадом и курдами должна решиться путем референдума, который так и не был проведен.

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