Пауза Мамедъярова и будущие слезы Пашиняна

Станислав Тарасов, , 10:00 — REGNUM

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в лице Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в очередной раз посещают регион. Они побывали в Ереване, где провели переговоры с руководством Армении. На сей раз в повестке дня значатся такие вопросы, как формирование «стимулирующей установление мира атмосферы в контексте важности реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Вене», необходимость укрепления режима прекращения огня и исключение вызывающих эскалацию действий.

Понятно, что эта переговорная программа будет обыгрываться МГ ОБСЕ и при посещении Степанакерта и Баку. Если будут достигнуты какие-либо договоренности, перед этим они, конечно, должны конкретно обсуждаться на переговорах между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, а затем ретранслироваться на уровень переговоров между главами государств. Однако тут много неясностей. Ранее сообщалось, что главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян могут встретиться в Вашингтоне, однако до сих пор американцы не конкретизировали свое приглашение. Государственный секретарь США Майк Помпео, поздравляя азербайджанского президента Ильхама Алиева с Днем Республики, также обошел этот вопрос, отделываясь общими словами. «Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы продолжим оказывать сторонам содействие в поисках путей мирного и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта, — пишет Помпео в поздравительном письме. — Высоко оцениваем последние встречи сторон для урегулирования конфликта путем переговоров, а также усилия по созданию благоприятных условий для проведения плодотворных обсуждений и подготовке народов к миру». Говоря иначе, фактом становится то, что прежняя интенсивная переговорная динамика по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на уровне глав МИД и глав государств прервана, и образовалась пауза, что признают и сами конфликтующие стороны. Пашинян на встрече с представителями российских СМИ так и заявил:

«Мы не будем спешить».

Не менее загадочно о переговорах с Ереваном высказался Мамедъяров: «Мы дали определенную временную паузу, чтобы новое политическое руководство Армении ознакомилось с деталями переговорного процесса. Этот переходный этап завершен, переговоры возобновились как на уровне лидеров двух стран, так и на уровне глав внешнеполитических ведомств». И далее: «В этом году я уже дважды встречался со своим армянским коллегой — в январе в Париже и в апреле в Москве, где наша встреча прошла в трехстороннем формате, с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Диалог идет в существующем формате по имеющейся повестке, что вселяет определенный оптимизм. Вместе с тем зачастую практически параллельно со встречами в рамках переговорного процесса с армянской стороны звучат весьма неоднозначные и бросающие тень на всю конструкцию политического урегулирования заявления. К сожалению, они носят далеко не единичный характер. Это, конечно же, вызывает тревогу». Говоря иначе, весь переговорный цикл 2018 года по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Баку отнес к категории «ознакомительного» для Армении. Пашинян рассуждал об этом в январе 2019 года после неформальной встречи с Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе следующим образом: «На встречах с президентом Азербайджана мы не обсуждаем никаких конкретных деталей, просто обмениваемся мнениями».

Напомним, что в 2018 году Пашинян говорил и проталкивал проект о необходимости включения Степанакерта в переговорный процесс по урегулированию конфликта, что на официальном уровне встречено было Баку в штыки. Как говорил английский политолог Томас де Ваал, «Пашинян настаивает на изменении формата, он считает, что процесс должен быть расширен, чтобы в него подключить и карабахских армян». По его же словам, «карабахские армяне раньше, в начале 1990-х, участвовали в переговорах, а нынешний формат, где фактически все решается лидерами Армении и Азербайджана, существует уже 20 лет, с тех пор как стали встречаться Роберт Кочарян со старшим Алиевым». Поэтому есть все основания предполагать, что Алиев при личных встречах с Пашиняном адресно и целенаправленно вел историческую дискуссию о переговорном процессе. Более того, нет сомнения в том, что Алиев получил материалы дискуссии в парламенте от 12 сентября 2018 года между Пашиняном и депутатом (Республиканская партия) Арменом Ашотяном после того, как премьер-министр на митинге обвинил прежние власти Армении в готовности уступить территории вокруг Нагорного Карабаха без каких-либо гарантий о статусе республики. Приведем небольшой фрагмент:

«Ашотян: «Вы сказали: «Они пришли сдавать землю. И я знаю это по документам, потому что вижу, кто и что говорил». Я письменно попросил вас уточнить, на каком этапе переговоров произошло что-либо подобное. Вы сказали, что не имеете права разглашать тайну переговоров. Я обратился к Сержу Саргсяну и вновь узнал, что при нем основным стержнем переговоров был статус Нагорного Карабаха».

Пашинян: «На столе переговоров никогда не было такого варианта, где бы ясно указывался и гарантировался статус Карабаха. И вы об этом знаете. А в последние годы статус Нагорного Карабаха оттеснялся все дальше в сторону. И я получил в наследство вариант, где о статусе Карабаха вообще ничего нет. Говорится только следующее: Азербайджану нужно вернуть территории. Известные вам. И я говорю это вам официально. Я не говорю, что такой документ был подписан. Я говорю, что это был последний вариант на столе переговоров».

Внесем важное уточнение. Бакинские эксперты опровергают тезис Пашиняна о том, что прежний лидер Саргсян намеревался просто так «вернуть территории Азербайджану». По их мнению, тогда Ереван якобы предлагал территории в обмен на согласие с присоединением Нагорного Карабаха в советских границах к Армении (миацум). Вот что говорит по этому поводу профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов: «Идея миацума пережила эволюцию от первоначального требования прямого переподчинения Нагорно-Карабахской автономной области Еревану к последующей смене тактики на поэтапное достижение той же цели посредством предварительного отделения этой области от Азербайджана и конечного присоединения ее к Армении с промежуточным этапом так называемой «независимой республики». Но в Армении после того, как Пашинян (говоря об отказе Баку говорить со Степанакертом) заявлял, что «если Карабах часть Армении, я его должен представлять, давайте зафиксируем это документально», стали меняться политические декорации. О том, что первым шагом на пути к созданию единой Армении является воссоединение Армении и Нагорного Карабаха, заявил киликийский католикос Арам. В этой связи армянский портал «Лрагир» считает, что миацум «вновь становится детонатором нового движения в Армении».

Однако пока очевидно только одно: происходящее никакого отношения к процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта не имеет, а Пашинян демонстрирует удивительную «маневренность»: если раньше он на словах искал всяческие предлоги для того, чтобы отцепить Карабах от Армении, то теперь намекает на готовность его поглощения Арменией, чтобы объявить Степанакерт «несостоявшимся государством». По мнению Садыхова, «видимо, какие-то силы, управляемые из Еревана, пытаются создать новую ситуацию, связанную с присоединением к Нагорного Карабаха к Армении. Для того чтобы реализовать свои планы в новом формате». В свою очередь политический обозреватель бакинского портала Minval.az Нурани справедливо полагает, что «Пашинян намерен прежде всего решить свои внутриполитические проблемы и пытается переформатировать ситуацию в Карабахе»: первая попытка «свалить» карабахского президента Бако Саакяна при помощи «народных волнений» не удалась, вторая сорвана, теперь в массы вновь вброшен лозунг миацума. В этом смысле трудно не согласиться с главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым, который считает, что «Нагорный Карабах сегодня и сначала заслуживает признания своего права на «достойное государственное существование», а не обещанного ему присоединения к Армении, которое на деле уничтожит его государственность — раньше, чем это могла бы сделать военная машина Азербайджана».

Кстати, некоторые эксперты в Баку полагают, что если на первом этапе Азербайджану удастся вернуть семь районов, то на втором этапе «мы будем решать проблему Нагорного Карабаха, и их заявления о создании каких-то там политических сил для нас не играют абсолютно никакой роли». Так что «пауза» Мамедъярова работает так, что она может вызвать «слезы» Пашиняна.