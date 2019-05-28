Видодо с победой на выборах поздравили 40 глав государств — МИД Индонезии

Джакарта, , 10:04 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отметила, что 40 глав государств/правительств и три международные организации поздравили президента страны Джоко Видодо с победой на выборах, сообщает Antaranews.

«Ряд глав государств поздравили президента, и на сегодняшний день их число составляет 40 стран плюс три международные организации», — заявила Ретно Марсуди после встречи с Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте.

По ее словам, новые технологии позволили передать поздравления не только по дипломатическим каналам, но и через общедоступные сети, в том числе в Twitter.

«После объявления итогов выборов ряд глав государств и правительств позвонили президенту или через Twitter, что высоко оценили проведение выборов в Индонезии, охарактеризовав их демократическими, прозрачными и мирными», — добавила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту Индонезии телеграмму, в которой поздравил главу государства с победой на выборах, состоявшихся 17 апреля 2019 года.

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