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Украинской элите ничем не удастся «прикрыть» свою несостоятельность

Политика

… в том числе «войной с Россией»

Москва, 28 мая 2019, 09:48 — REGNUM  Есть такое выражение: «Силён задним умом». Это не о Викторе Ивановиче Суслове, он всегда был критиком Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а об украинской элите в целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова гибели украинской экономики из-за соглашения с ЕС.

«Сегодня оценки, схожие с оценками бывшего министра экономики, звучат из многих уст в Киеве. Но ведь эти оценки — это то же самое, что Москва говорила Киеву в 2013 году, побуждая его и всех украинцев реалистично взглянуть на содержание, цели и последствия данного кабального документа, который тогда активно навязывался Украине Европой и США, а также внутренними прозападными деятелями.

Действительно, соглашение было подписано «заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное». Почему было подписано, мы знаем, а вот украинцам ещё предстоит составить своё окончательное мнение на этот счёт.

Пока же можно констатировать, что все наши предсказания сбылись и ещё сбудутся в самом печальном для Украины и украинцев виде. И никакой «войной с Россией» марионеточному прозападному режиму прикрыть свою политическую и экономическую несостоятельность не удастся. Одни уже начинают отвечать за свою антинародную деятельность, но это пока лишь фиговый листок на продолжающемся освоении Украины Западом во вред украинцам. Главный ответ впереди, когда и Владимир Зеленский тоже обанкротится», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр украинской экономики Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом является для Украины неравноправным и невыгодным, оно ведет к гибели экономики страны.

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