Генерал ВСУ заявил о необходимости переговоров Украины с Россией

Киев, , 09:42 — REGNUM Киев должен вести переговоры с Москвой, поскольку «Россия никогда не исчезнет с границ с Украиной», заявил генерал Вооруженных сил Украины Александр Кехтенко в эфире телеканала Liveam.

«У нас что, нет границ с ней, нет проблем?» — задался вопросом Кехтенко.

Кроме того, добавил он, согласно действующему украинскому закону, «Россия рассматривается как участник конфликта в Донбассе». Все это говорит о том, что вести переговоры с Россией просто необходимо, заключил Кехтенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

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