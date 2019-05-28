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США вложат в поддержку аграрного сектора Украины $35 млн

Политика

Американские эксперты полагают, что украинским производителям необходимо соответствовать высоким стандартам качества и безопасности поставляемой продукции

Вашингтон, 28 мая 2019, 09:40 — REGNUM  Соединённые Штаты считают, что Киеву следует совершенствовать систему управления в сельскохозяйственном секторе, а также оказывать помощь малым и средним предприятиям для повышения конкурентоспособности и прибыли. Для достижения этой цели Вашингтон намерен помочь Украине финансово.

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Так, Украина получит от США $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора. Соответствующий грант опубликовало агентство по международному развитию USAID, сообщает RT.

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Отмечается, что до государственного переворота 2014 года Украина поставляла сельскохозяйственные товары в Россию и Среднюю Азию, а сейчас она ориентирована на европейский рынок. Для успешного освоения новых рынков, убеждены американские эксперты, украинским производителям необходимо соответствовать высоким стандартам качества и безопасности поставляемой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, США помогают Украине не только в сельскохозяйственном, но и в военном секторе. Так, на развитие армии и спецслужб Украины в бюджете Пентагона на 2020 год запланировано $250 млн. Эти средства в том числе пойдут на замену вооружения и оборонных средств, предоставленных украинскому правительству из арсенала Соединённых Штатов».

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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