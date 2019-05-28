Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 100 человек

Анкара, , 09:42 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест свыше 100 человек, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, возглавляемой религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает 28 мая Anadolu Ajansi.

Многие из подозреваемых являются либо действующими служащими вооруженных сил, либо ранее состояли на службе в них.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, обвиняемой в организации попытки государственного переворота в стране, совершенной в июле 2016 года.

Лидер организации, проживающий в США, отвергает выдвинутые обвинения, однако не спешит возвращаться на родину. Анкара настаивает на его экстрадиции, но Вашингтон пока не отвечает согласием.

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