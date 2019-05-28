Якутия отличилась в РФ низким уровнем социальной ориентированности бюджета

Якутск, , 09:36 — REGNUM Якутия заняла 83-е из 86-ти мест в рейтинге социальной ориентированности бюджетов регионов России. Это значит, что на фоне других субъектов страны республика выделяет меньше денег на поддержку своих жителей, сделал вывод представитель региона в Госдуме РФ Федот Тумусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новое руководство Якутии продолжало курс на оптимизацию, декларируемый прежними представителями верхних эшелонов власти республики, а должно выполнять совершенно иные задачи, уверен народный избранник.

«Очевидно, что цифры по Якутии иллюстрируют подход старого руководства республики к управлению: как получится — так и выживайте. И не менее очевидно, что сейчас ситуация обязана начать меняться в лучшую сторону, — считает Федот Тумусов. — Однако пока вместо этого мы с трудом избавились от подготовленного старым, но принятого уже новым правительством постановления №202. Оно продолжало тот же курс на «оптимизацию» социальных расходов, то есть на их сокращение».

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Депутат уверен, что расходы по социальным статьям надо не сокращать, а наоборот, повышать вместе с увеличением эффективности этих средств.

«Нужно тратить деньги не «в целом», а доносить их до конкретных людей и семей. Не секрет, что на «общих» расходах гораздо легче «освоить бюджет», чем если они будут распределены среди жителей республики. В первом случае лучше только чиновникам, во втором — всем нам. Так что нынешний рейтинг — ясный сигнал правительству республики. Постараемся, чтобы, оно его не пропустило», — констатировал Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Якутии пыталось воплотить в жизнь постановление правительства республики № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры республики». В нём шла речь о ликвидации и оптимизации учреждений образования, здравоохранения и культуры, в основном изменения касались сёл республики. По информации СМИ региона, в перечень заведений, реорганизуемых или ликвидируемых на основании стандартов, содержащихся в постановлении правительства республики, попали 202 школы и 135 детских садов.

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После не утихавшей в течении нескольких недель волны возмущения населения Якутии глава республики Айсен Николаев рекомендовал отменить постановление об оптимизации, что и было сделано председателем правительства региона Владимиром Солодовым.

«Взамен этого до 1 сентября 2019 принять новое постановление, в котором по каждому району республики будут прописаны определённые и чёткие согласованные решения», — сказал Айсен Николаев.