В Совфеде не услышали стенаний по вмешательству РФ в выборы в Европарламент

Москва, , 09:31 — REGNUM В Совфеде объяснили тот факт, что не слышно стенаний на тему российского вмешательства в выборы в Европарламент, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

«Любопытное наблюдение — по итогам выборов в Европарламент пока из столиц не слышно стенаний на тему российского вмешательства… Что это вдруг? Мой ответ — правопопулисты и евроскептики, хоть и усилившись, не потрясли основ и не изменили расклада сил», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Правящим элитам нет на этот раз нужды объяснять собственные поражения и провалы рукой Москвы, являя миру «факты» кибервзломов и фейковых вбросов, указал сенатор.

«А потребовалось бы — не сомневаюсь, шарманка была бы запущена во все тяжкие», — подчеркнул парламентарий.

Он делает вывод, что интенсивность и агрессивность обвинений в адрес России зависит исключительно от развития внутренней ситуации, будь то в США или в Европе.

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