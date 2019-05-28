Вторник, 28 Мая 2019 года
09:32:03 МСК

В Совфеде не услышали стенаний по вмешательству РФ в выборы в Европарламент

Политика

И объяснили

Москва, 28 мая 2019, 09:31 — REGNUM  В Совфеде объяснили тот факт, что не слышно стенаний на тему российского вмешательства в выборы в Европарламент, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

«Любопытное наблюдение — по итогам выборов в Европарламент пока из столиц не слышно стенаний на тему российского вмешательства… Что это вдруг? Мой ответ — правопопулисты и евроскептики, хоть и усилившись, не потрясли основ и не изменили расклада сил», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Правящим элитам нет на этот раз нужды объяснять собственные поражения и провалы рукой Москвы, являя миру «факты» кибервзломов и фейковых вбросов, указал сенатор.

«А потребовалось бы — не сомневаюсь, шарманка была бы запущена во все тяжкие», — подчеркнул парламентарий.

Он делает вывод, что интенсивность и агрессивность обвинений в адрес России зависит исключительно от развития внутренней ситуации, будь то в США или в Европе.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: Европу ждут изменения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Европарламент-2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить