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Украина хочет открыть Керченский пролив «для всех»

Политика

Киеву важно обеспечить представление своих интересов «именно в международном арбитраже»

Украина хочет открыть Керченский пролив «для всех»
Константин Коровин. Пристань в Крыму. 1913

Киев, 28 мая 2019, 09:21 — REGNUM  Украинские власти хотят добиться наделения российского Керченского пролива статусом международного. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радиостанции «Новое время».

Она подчеркнула важность определения Керченского пролива как международного. По словам Зеркаль, такое решение снимет многие вопросы, включая «вопрос правовой неопределённости», а также «спекуляций России» о статусе пролива.

Замминистра добавила, что Киеву важно обеспечить представление своих интересов «именно в международном арбитраже».

Как сообщало ИА REGNUM, Керченский пролив стал российскими внутренними водами после вхождения Крыма в состав РФ. Статус Керченского пролива и полуострова Москва ни с кем не собирается обсуждать. Украина, не признающая Крым российским, считает наполовину принадлежащим себе и Керченский пролив.

Международный статус пролива означает право свободного прохождения по нему судов любых стран. Граничащие с проливом страны в таком случае не должны каким-либо образом препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.

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