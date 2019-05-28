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Телекомпании РФ и Узбекистана будут сотрудничать

Политика

Документом создаются правовые основы для двустороннего сотрудничества в сфере телевидения и радиовещания

Ташкент, 28 мая 2019, 09:21 — REGNUM  Состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией в области телевидения и радиовещания, сообщил 27 мая МИД Узбекистана.

Документ с узбекской стороны подписан и.о. председателя НТРК Узбекистана Алишером Хаджаевым, с российской — генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым.

«Документом создаются правовые основы для двустороннего сотрудничества в сфере телевидения и радиовещания посредством широкого и объективного освещения актуальных вопросов политического, экономического развития, различных аспектов жизни и культуры Узбекистана и России. Намечено взаимное участие телерадиокомпаний в международных фестивалях, форумах, конгрессах и других мероприятиях, проводимых на территории двух стран», говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, каналы российского телевидения в Узбекистане транслируются варварским способом, реклама на каналах перекрывается узбекскими провайдерами, в результате часто местная реклама перекрывает трансляцию передач, телефильмов и других, что очень действует на нервы потребителям, которые платят за просмотр российских каналов немалые деньги.

Остается надеется, что с заключением соглашения, телевещание приобретет цивилизованный характер.

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Российско-узбекистанские отношения
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