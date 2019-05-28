Один из самых разыскиваемых беглых преступников вернулся в Китай

Пекин, , 09:12 — REGNUM Один из самых разыскиваемых в Китае беглых преступников сдался властям Поднебесной спустя шесть лет пряток за рубежом, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Бывший проектный руководитель риелторской компании города Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян Мо Пэйфэн подозревается в превышении должностных полномочий, говорится на сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Мо родилась в 1953 году, в августе 2013 года сбежала за рубеж. Народная прокуратура города Ханчжоу выдала ордер на арест Мо в ноябре 2014 года, а в декабре 2014 года она попала в списки Интерпола с красным углом.

Мо стала уже 57-й из списка 100 самых разыскиваемых беглых преступников Китая в Интерполе, которая вернулась на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года беглый коррупционер Лян Цзэнин был возвращён в Китай из Сингапура.

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