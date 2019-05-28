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Мэр Екатеринбурга оказался беднее некоторых своих подчинённых

Политика

Местами разница в разы

Екатеринбург, 28 мая 2019, 09:15 — REGNUM  Ряд екатеринбургских чиновников смогли обогнать главу города Александра Высокинского по доходам за 2018 год. Данные опубликованы на сайте мэрии.

Сам мэр получил 4 млн 506 тысяч рублей в 2018 году. Это почти в три раза меньше, чем задекларировал глава Железнодорожного района Андрей Курочкин — 12 млн 165 тысяч рублей. А глава Ленинского района Дмитрий Ноженко указал доход в 8 млн 813 тысяч рублей. Новый начальник горздрава Денис Демидов заработал почти столько же — 8 млн 685 тысяч рублей.

Больше Высокинского получил и его заместитель по капитальному строительству Алексей Бирюлин — 5 млн 6 тысяч рублей. Обогнать мэра смогла и глава управления мэрии по спорту, мастер спорта международного класса Людмила Фитина — она заработала 4 млн 886 тысяч рублей.

В среднем же большинство чиновников зарабатывают от 1,5 до 4 млн рублей.

Напомним, в 2018 году мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заработал на 430 тысяч рублей больше, чем годом ранее. В собственности у градоначальника — квартира, гараж, два парковочных места и мотоцикл.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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