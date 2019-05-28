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В Челябинске на праймериз голосовали граждане Египта?

Политика

Кандидат победил, но готовит жалобу в министерство

Челябинск, 28 мая 2019, 09:10 — REGNUM  В Челябинске среди тех, кто проголосовал на праймериз, были граждане Египта. Об этом журналистам заявил один из кандидатов в Центральный райсовет города Марсель Хазиев.

По его словам, среди пришедших и проголосовавших были студенты-иностранцы одного из местных вузов. При этом в руках у них он обнаружил листовку с именем и фамилией одного из конкурентов.

Отметим, Марсель Хазиев победил на праймериз Тем не менее он собирается обратиться с информацией об этом выявленном им нарушении в Министерство науки и высшего образования России и в другие инстанции.

Официальных комментариев пока нет. Напомним, 8 сентября кроме выборов губернатора в Челябинской области пройдут ещё несколько кампаний. Так, жители Челябинска смогут избрать районные советы, из которых затем сформируют городскую думу.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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