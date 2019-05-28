В КНДР рассказали о планах США поставить Южной Корее новейшие ракеты

Пхеньян, , 09:05 — REGNUM Намерение южнокорейских властей приобрести у Соединенных Штатов зенитные корабельные ракеты угрожает миру и стабильности в регионе, сообщает информационный портал КНДР Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»).

Отмечается, что речь идет о зенитных ракетах класса «корабль — воздух». В мае Госдеп США разрешил их продажу Южной Корее на сумму почти $314 млн. В течение 30 дней Конгресс США должен одобрить или заблокировать поставку ракет Пхеньяну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее северокорейские СМИ отметили, что Южная Корея делает недостаточно для улучшения ситуации на полуострове и даже оказание гуманитарной помощи не способствует разрешению коренных проблем между странами.

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