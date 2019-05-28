Экс-премьер-министр Италии Берлускони избран в Европарламент

Рим, , 08:59 — REGNUM Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони победил на выборах в Европарламент. Его поддержали 557 тыс. избирателей, сообщает Lа Repubblica.

Берлускони оказался самым популярным кандидатом от партии «Вперед, Италия». Избрание в Европарламент означает для 82-летнего Берлускони новую политическую жизнь.

Сам политик заявил, что находится в хорошей форме, несмотря на сообщения о его госпитализации из-за болезни почек. Берлускони заверил, что готов к участию в политических мероприятиях, сообщает Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии первое место на выборах в Европарламент заняла партия «Лига» Маттео Сальвини, набравшая 34% голосов. Демократическая партия получила 22% голосов, антиэлитное «Движение 5 звезд» — 18%, партия Берлускони — 8%, «Братья Италии» — 6%.

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