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Главы МИД Франции и Чили провели переговоры в Париже

Политика

Стороны готовят визит президента Республики Чили на саммит G7 в Биаррице

Париж, 28 мая 2019, 08:56 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с министром иностранных дел Чили Роберто Ампуэро в Париже 27 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Главы МИД Франции и Чили обсудили основные международные вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, борьбу с изменением климата, а также предстоящие многосторонние переговоры.

Министры обменялись мнениями о ситуации в Венесуэле и, в частности, ее последствиях для региона, а также поделились позицией о том, как способствовать политическому и мирному исходу кризиса, который должен пройти через новые свободные, прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы.

Известно, что стороны готовят визит президента Республики Чили Себастьяна Пиньеры, приглашенного главой Франции Эммануэлем Макроном на саммит G7 в Биаррице (Франция) 25 августа.

Напомним, французско-чилийские экономические отношения в последние годы активизировались, достигнув 2,2 млрд евро в 2018 году.

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Политическая жизнь Франции
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