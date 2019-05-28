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«Риски возрастают»: Лавров об отправке военных США на Ближний Восток

Политика

«Всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают»

Москва, 28 мая 2019, 08:44 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отправить на Ближний Восток 1,5 тыс. американских военнослужащих.

«Всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают», — цитирует RT Лаврова.

Глава МИД РФ выразил надежду, что «здравомыслящие голоса», которые раздаются из Вашингтона, включая бывших военачальников, политиков и дипломатов, о безрассудности идеи войны против Ирана будут услышаны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил об отправке вооруженного контингента США численностью 1,5 тыс. человек на Ближний Восток в связи с эскалацией противостояния с Ираном.

Отметим, что отношения США с Ираном усложнились после прихода Трампа к власти. В начале мая 2018 года ситуация обострилась: Вашингтон вышел из соглашения по иранскому атому, которое было заключено в 2015 году при активнейшем участии Соединенных Штатов.

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МИД России
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