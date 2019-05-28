Экс-член КПРФ составит Локтю конкуренцию на выборах мэра Новосибирска

Новосибирск, , 08:44 — REGNUM «Общеполитическая партия «Народ против коррупции» озвучила имя своего кандидата для участия в выборах мэра Новосибирска. Им стал бывший член новосибирского отделения КПРФ Владимир Мельников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«18 апреля 2019 года в Москве бюро высшего политического совета общероссийской политической партии «Народ против коррупции» приняло решение выдвинуть на выборы мэра города Новосибирска кандидатуру Мельникова Владимира Аликовича. Об этом сообщил сам кандидат в своем официальном заявлении в рамках городского общественного форума «Обновление для Новосибирска», — отмечается на официальном сайте политобъединения.

Сам Мельников на своей странице в социальной сети Facebook сообщил накануне, 27 мая, что «политическая партия «Народ против коррупции» отреагировала на заявление трудовых коллективов Новосибирска и согласовала выдвижение от своей партии кандидата на выборы мэра города Новосибирска Мельникова Владимира Аликовича», подкрепив свои слова фотографией протокола голосования.

Отметим, что 57-летний Владимир Мельников с 2010 года являлся главным экспертом Избирательной комиссии Новосибирской области. Кроме того, он был членом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 2000—2004, 2004—2008 гг. созыва и членом Избирательной комиссии Новосибирской области с правом решающего голоса 2005—2010, 2010—2013, 2013—2018 гг. созыва.

Мельников окончил Новосибирский автотранспортный техникум по специальности техник-механик, Сибирский автодорожный институт — специалист по переводу автомобильного транспорта на газовое топливо, Новосибирский гуманитарный институт — философ. Имеет дополнительное образование.

Он был помощником депутатов Госдумы от КПРФ и членом компартии с 1988 года, но в 2018 году его исключили. Причины не были озвучены, пишет «Сибкрай».

Ранее новосибирское региональное отделение «Родины» провело опрос горожан о том, кого бы они хотели видеть мэром Новосибирска. По результатам подсчёта в лидерах — руководитель Новосибирского регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин. На втором месте — действующий депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. О желании в них участвовать уже заявили мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти известный политический деятель Иван Стариков. Руководство новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» своего кандидата определит на праймериз. «Единая Россия» и вовсе отказалась от выдвижения своего кандидата на этих выборах, решив сосредоточиться на выборах 2020 года, когда будут выбирать депутатов в Горсовет и Заксобрание.