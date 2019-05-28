Медведев допустил расширение ЕАЭС

Москва, , 08:28 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«У нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться», — заявил Медведев по случаю пятилетия ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность. Страны-члены ЕАЭС наращивают связи в различных сферах и реализуют масштабные проекты, отметил он.

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