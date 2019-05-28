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Макрон обсудил «дальнейшие шаги» правительства с лидерами большинства

Политика

Президент встретился с премьер-министром, председателем Национальной Ассамблеи, главами партий «Вперед, Республика!» и «Демократическое движение»

Макрон обсудил «дальнейшие шаги» правительства с лидерами большинства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Париж, 28 мая 2019, 08:18 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон собрал в понедельник, 27 мая, «лидеров большинства, чтобы обсудить дальнейшие шаги», сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Известно, что на встрече присутствовали премьер-министр Франции Эдуард Филипп, глава европейского списка партии «Вперед, Республика!» Натали Луазо, лидер партии «Вперед, Республика!» Станислас Герини, председатель Национальной Ассамблеи Ричард Ферран и глава партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.

«Правительство твердое и не изменит свой курс», — напомнил перед встречей Ричард Ферран, при этом гарантируя, что исполнительная власть станет ближе.

Пресс-служба Елисейского дворца отмечает, что на европейском уровне Эммануэль Макрон умножает дискуссии с другими европейскими лидерами, чтобы попытаться создать «прогрессивное» большинство в Европейском союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая во Франции состоялись выборы в Европейский парламент. По итогам выборов партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» обошла правящую партию «Вперед, Республика!», набрав 24,2% голосов.

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Политическая жизнь Франции
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