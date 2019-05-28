В Китае любившего живопись борца с коррупцией приговорили к 12 годам тюрьмы

Пекин, , 07:59 — REGNUM Бывший высокопоставленный дисциплинарный инспектор Китая приговорен к 12 годам тюремного заключения за получение взяток общим размером более 32,85 млн юаенй (порядка $4,76 млн), сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Бывший высокопоставленный сотрудник дисциплинарной инспекционной группы при ЦК Компартии Китая был оштрафован на 2 млн юаней, а все его нелегально нажитые накопления будут отчуждены в пользу государственной казны, сообщили во Втором промежуточном народном суде Пекина.

Суд признал Чжана Хуавэя виновным в использовании его должностного положения для лоббирования материальных интересов третьих лиц с целью наживы. Так, она участвовал в коррупционных махинациях в делах продажи недвижимости, а также при расследовании дел против третьих лиц. Чжан закрывал глаза на преступления в обмен на материальное вознаграждение.

Бывший чиновник брал взятки не только деньгами, но и предметами искусства, живописью, золотыми слитками, нефритовыми и ювелирными украшениями в период с 2006 по 2014 годы.

Наказание было смягчено в связи с тем, что виновный полностью признал свою вину, а также предоставил властям дополнительные сведения касательно совершенных преступлений, пойдя на сделку со следствием. Кроме того, Чжан полностью осознал свою вину и выразил глубочайшее раскаяние.

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