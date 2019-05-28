В Латинской Америке создадут феминистскую организацию — МИД ФРГ

Берлин, , 08:05 — REGNUM 28 мая в министерстве иностранных дел Германии будет создана международная феминистская организация, связывающая Германию и страны Латинской Америки. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей официальной странице в Twitter.

«Завтра на конференции по Латинской Америке и Карибскому бассейну в министерстве иностранных дел под эгидой Хайко Мааса будет основана женская ассоциация Unidas. Цель: собрать людей из Латинской Америки, связывающих регион с Германией, которые выступают за равные возможности для мужчин и женщин», — написало ведомство накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Хайко Маас встречался с феминистками Бразилии во время своего визита в Южную Америку в конце апреля. Эта встреча была первоочередной в его повестке.

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