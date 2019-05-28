Вторник, 28 Мая 2019 года
08:14:05 МСК

В Латинской Америке создадут феминистскую организацию — МИД ФРГ

Политика

Она получит название Unidas — «Объединенные» (исп.)

Берлин, 28 мая 2019, 08:05 — REGNUM  28 мая в министерстве иностранных дел Германии будет создана международная феминистская организация, связывающая Германию и страны Латинской Америки. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей официальной странице в Twitter.

«Завтра на конференции по Латинской Америке и Карибскому бассейну в министерстве иностранных дел под эгидой Хайко Мааса будет основана женская ассоциация Unidas. Цель: собрать людей из Латинской Америки, связывающих регион с Германией, которые выступают за равные возможности для мужчин и женщин», — написало ведомство накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Хайко Маас встречался с феминистками Бразилии во время своего визита в Южную Америку в конце апреля. Эта встреча была первоочередной в его повестке.

Читайте также: Глава МИД Германии начинает поездку по Латинской Америке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Феминизм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить