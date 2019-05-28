Постпред РФ в СЕ не исключил возвращения России в ПАСЕ

Москва, , 07:54 — REGNUM Российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Однако при некоторых условиях. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Иван Солтановский.

По его словам, это произойдёт в том случае, если организация преодолеет раскол, а также обеспечит равные условия для всех стран-участниц. Кроме того, решение о возобновлении работы российской делегации в СЕ должны принять и в Москве.

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Возвращение России в ПАСЕ будет иметь «пропагандистский эффект»

Постпред напомнил, что в середине мая в Хельсинки Комитет министров Совета Европы выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ. Кроме того, КМСЕ призвал обеспечить участие всех парламентских делегаций в выборах нового генерального секретаря организации, которые пройдут в июне.

«Теперь слово за Парламентской ассамблеей, — приводит газета «Известия» слова дипломата. — Надеемся […] российская делегация сможет подать свои полномочия, если наши парламентарии примут решение приехать на сессию».

Солтановский добавил, что окончательное решение, направлять делегацию или нет, будет приниматься руководством Федерального собрания.

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Макрон и Меркель поддержали идею о возвращении России в ПАСЕ

«Мы работаем над тем, чтобы на грядущей сессии нашим парламентариям были созданы достойные равноправные условия. Добиваемся того, чтобы решение было положительным не только для Москвы, но и в принципе для всей организации», — заявил изданию постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда других полномочий весной 2014 года. Причиной стали события на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ на рестрикции российская сторона приостановила своё участие в заседаниях ПАСЕ, а с июня 2017 года приостановила выплату взносов в Совет Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объёме.

Добавим, что на своей апрельской сессии ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса организации призвала Российскую Федерацию сформировать свою делегацию, а также заплатить взносы в бюджет Совета Европы. Позднее курс на восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

МИД России не видит никаких препятствий для участия делегации России в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится в июне. Однако в мае глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявлял, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ ещё не принято.