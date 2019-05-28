В Нур-Султане обсудили участие Казахстана в миссиях ООН

Нур-Султан, , 07:56 — REGNUM Вопросы участия военнослужащих Казахстана в миссиях ООН обсудили министр обороны республики Нурлан Ермекбаев и заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Харе. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.

Переговоры прошли в рамках пятого международного симпозиума по партнерству в технологиях для миротворчества. На встрече также присутствовал заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Стороны обсудили продвижение миротворческих инициатив Казахстана, а также возможность назначения военнослужащих Вооруженных сил республики на вакантные должности в департамент ООН по миротворческим операциям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 по 31 мая в Нур-Султане проходит симпозиум ООН по партнерству и технологиям для миротворчества. Мероприятие является платформой взаимодействия между государствами, научными кругами и международными организациями.

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