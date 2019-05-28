Вторник, 28 Мая 2019 года
07:56:53 МСК

В Нур-Султане обсудили участие Казахстана в миссиях ООН

Политика

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев встретился с заместителями генерального секретаря ООН

Нур-Султан, 28 мая 2019, 07:56 — REGNUM  Вопросы участия военнослужащих Казахстана в миссиях ООН обсудили министр обороны республики Нурлан Ермекбаев и заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Харе. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.

Переговоры прошли в рамках пятого международного симпозиума по партнерству в технологиях для миротворчества. На встрече также присутствовал заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Стороны обсудили продвижение миротворческих инициатив Казахстана, а также возможность назначения военнослужащих Вооруженных сил республики на вакантные должности в департамент ООН по миротворческим операциям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 по 31 мая в Нур-Султане проходит симпозиум ООН по партнерству и технологиям для миротворчества. Мероприятие является платформой взаимодействия между государствами, научными кругами и международными организациями.

Читайте ранее в этом сюжете: Симпозиум ООН по технологиям в миротворчестве пройдет в Казахстане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить