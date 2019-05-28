Премьер-министр Пакистана не будет приглашен на инаугурацию Моди

Нью-Дели, , 07:55 — REGNUM Власти Индии не станут приглашать премьер-министра Пакистана Имрана Хана на торжественную церемонию приведения к присяге премьер-министра страны Нарендры Моди. Об этом 28 мая сообщает Geo TV со ссылкой на заявление правительства Индии.

В заявлении правительства страны говорится, что на мероприятия приглашаются лидеры таких стран, как Непал, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка, Таиланд, Бутан и другие. Пакистана в их числе нет.

Напомним, и без того напряженные отношения между Индией и Пакистаном значительно ухудшились 14 февраля, когда в результате теракта в индийском Кашмире погибли 40 военнослужащих.

Нью-Дели поспешил обвинить Пакистан в поддержке террористов. Исламабад отверг подобные обвинения. Между сторонами начались боевые действия, к счастью, не переросшие в масштабную войну.

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