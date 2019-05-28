Во Франции запустят программу по производству вертолетов Airbus

Париж, , 07:51 — REGNUM Министр обороны Франции Флоренс Парли объявила о скорейшем запуске производства вертолетов Airbus Light Joint Helicopter, сообщает Le Figaro.

«Программа будет запущена уже в 2021 году», — заявила Флоренс Парли во время поездки на вертолетную площадку Airbus во французскую коммуну Мариньян на юго-востоке страны.

Известно, что аппарат получит название «гепард». Всего будет произведено 169 экземпляров: 80 для армии, 49 для военно-морского флота и 40 для военно-воздушных сил.

По словам министра, «этот новый вертолет имеет стратегическое значение для французских армий, а также для французского сектора военной авиации». Он заменит пять легких вертолетов, используемых сегодня вооруженными силами.

Издание отмечает, что вертолет будет выполнять миссии, начиная от проникновения десантно-диверсионных войск до борьбы с кораблями, посредством воздушного перехвата и огневой поддержки.

Напомним, вертолеты Airbus Light Joint Helicopter могут появится на вооружении Франции на два года раньше заявленного срока, сразу после 2026 года.