Пользователи Twitter пошутили над отставкой канцлера Австрии

Вена, , 07:35 — REGNUM 27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. В ближайшее время правительство будет распущено, Курц передаст свои полномочия временно исполняющему обязанности канцлера до новых выборов. Газета Heute собрала шутки из сети, опубликованные пользователями социальных сетей из противоположного политического лагеря в ответ на отставку канцлера.

«Когда моя мама в следующий раз скажет «в твоем возрасте у меня уже было двое детей», я отвечу «в моем возрасте Себастьян Курц уже получил вотум недоверия», — пишет журналист из Глазго Луиз Лоджес, пользователь Twitter @lui_log. Напомним, Курцу 32 года, он стал самым молодым канцлером в истории Австрии и одним из самых молодых глав правительств в мире.

«Короткий — его имя, короток и его срок», — пишет пользователь из Ганновера @_slylow. Kurz переводится с немецкого как «короткий, недолгий» — прим. ИА REGNUM. Себастьян Курц находился у власти 525 дней.

«Ему больше не придется укладывать волосы гелем!» — пишет студент из Баварии Оливер Гойкович (@olivergojkovic)

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполнять обязанности канцлера будет министр финансов Хартвиг Лёгер из Австрийской народной партии. Внеочередные парламентские выборы пройдут в сентябре.

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