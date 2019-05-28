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Глава Казахстана ознакомился с результатами развития Кустанайской области

Политика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе региона увеличить приток инвестиций

Нур-Султан, 28 мая 2019, 07:33 — REGNUM  Итоги социально-экономического развития Кустанайской области за первые четыре месяца 2019 года обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава региона Ерлан Кошанов. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

На встрече аким (глава) Кустанайской области рассказал президенту о мерах по решению проблем социально уязвимых слоев населения, в том числе многодетных семей.

Токаев поручил Кошанову увеличить приток инвестиций в экономику региона, обеспечить рост промышленного производства и ускорить темпы строительства жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Кустанайской области Казахстана построено 299,3 тыс. кв. метров жилья. Объем строительных работ в денежном выражении составил 106,6 млрд тенге ($281 млн по курсу на 21 января 2019 года), что на 22,3% больше, чем годом ранее.

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Политическая жизнь Казахстана
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