Глава Казахстана ознакомился с результатами развития Кустанайской области

Нур-Султан, , 07:33 — REGNUM Итоги социально-экономического развития Кустанайской области за первые четыре месяца 2019 года обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава региона Ерлан Кошанов. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

На встрече аким (глава) Кустанайской области рассказал президенту о мерах по решению проблем социально уязвимых слоев населения, в том числе многодетных семей.

Токаев поручил Кошанову увеличить приток инвестиций в экономику региона, обеспечить рост промышленного производства и ускорить темпы строительства жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Кустанайской области Казахстана построено 299,3 тыс. кв. метров жилья. Объем строительных работ в денежном выражении составил 106,6 млрд тенге ($281 млн по курсу на 21 января 2019 года), что на 22,3% больше, чем годом ранее.

Читайте также: За год в Кустанайской области Казахстана сдано 300 тыс. кв метров жилья