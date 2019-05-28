Президент Малави переизбран на второй срок

Лилонгве, , 07:29 — REGNUM Президент Малави Питер Мутарика был переизбран на второй срок, набрав 38,5% голосов. Об этом передает BBC Africa.

Результаты выборов были объявлены в понедельник, 27 мая, после того, как Верховный суд Малави снял запрет на оглашение результатов. Задержка результатов была обусловлена заявлением оппозиционного кандидата Лазаря Чаквера о фальсификациях на выборах. Результаты огласили после проверки этих подозрений.

Глава избирательной комиссии Малави (МЕС) Джейн Ансах заявила, что Мутарика, возглавляющий «Демократическую прогрессивную партию» (DPP), набрал 159 000 голосов избирателей. Второе место занял Чаквера, лидер «Партии конгресса Малави», набрав 35,4% голосов.

Заместитель президента Мутарики Салос Чилима занял третье место, набрав 20% голосов.

Ансах добавила, что явка на выборы в стране составила 74%. Всего на выборы было зарегистрировано 6,8 миллионов человек.