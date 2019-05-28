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Кедми: Европа не каялась за нацизм, она лишь сожалеет, что проиграла

Политика

«Никто этот рак не выкорчевал, не выжгли, как и в этой стране, исходя из политических соображений, также, как и в Европе»

Москва, 28 мая 2019, 07:22 — REGNUM  Европа не чувствует вины за нацизм, она чувствуешь лишь сожаление о том, что она проиграла и у нее не хватило сил победить СССР, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«У Европы никогда не было чувства вины, они никогда не считали себя виноватыми, они считали, что они проиграли, у них не хватило сил. Второе свойство европейской цивилизации — это предельное бесконечное лицемерие. Поэтому они лицемерили, они делали вид, но внутри они оставались такими же. Европа заражена фашизмом и нацизмом как следствие своей европейской культуры… Никто этот рак не выкорчевал, не выжгли, как и в этой стране, исходя из политических соображений, также, как и в Европе», — заявил Кедми.

Он напомнил, что в свое время Адольф Гитлер назначил евреев самым страшным злом, которое надо уничтожить, а затем перенес свойства этого «зла» на большевиков, коммунистов, а затем и весь советский народ. Точно также сейчас поступают с Россией.

«Все, что было в Советском Союзе — это абсолютное зло, и то, что происходит сегодня, они также как привязывали евреев к большевизму, они привязывают коммунизм и сталинизм — это Россия сегодняшняя, а им отсюда помогают», — продолжил мысль эксперт.

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Как отмечал Кедми, идеи нацизма и фашизма — это органические составляющие гнилой Европы, которая для борьбы с другими цивилизациями, нациями и народами стремится их расчеловечить. И прежде всего острие расчеловечивания направлено против России и, прежде всего, русских, как народа.

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Реабилитация нацизма в Европейском Союзе
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