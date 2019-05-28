В Европарламент прошли два курдских политика

Брюссель, , 07:26 — REGNUM В результате выборов в Европейский парламент прошли два политика курдского происхождения. Об этом 28 мая сообщает Kurdistan.ru.

Ими стали 35-летняя Озлем Алев Демираль, турецкая курдянка, проживающая в Германии. Женщина баллотировалась от Левой партии Германии и 34-летняя Эвин Инчир, одержавшая победу от Социал-демократической партии Швеции.

Основной целью законодательной деятельности указанных парламентариев будет защита прав курдов.

Представитель Иракского Курдистана в Евросоюзе Длавар Аджгейи поздравил курдских женщин с победой и выразил надежду на то, что их деятельность поможет поднять курдский вопрос на международном уровне.

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