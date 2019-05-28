Специалисты спрогнозировали итоги военного конфликта РФ и НАТО без США

Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Европейские страны — члена Североатлантического альянса не могут противостоять России без помощи Соединенных Штатов, считают эксперты Международного института стратегических исследований, пишет The National Interest.

Так, полагают эксперты, США являются ключевым членом НАТО, а без помощи Вашингтона Европа будет беззащитна и проиграет в случае конфликта с Россией.

Специалисты проанализировали несколько сценариев «возможного нападения России» на одну из стран НАТО. Один из них — Россия «захватывает» Литву и часть Польши. Тогда, согласно статьи №5 о коллективной защите, альянс вступает в войну, однако, полагают эксперты, войск НАТО хватит всего на одну дивизию, а без помощи Вашингтона вообще на один корпус, когда нужно «минимум четыре».

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В итоге спустя несколько дней вооруженного конфликта у европейских войск появится дефицит боеприпасов для ведения боев в Черном, Балтийском и Средиземном морях. Также им не хватит сил для прикрытия своих баз и стратегических пунктов, считают эксперты. В результате без Соединенных Штатов альянс не будет представлять серьезной силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», которая якобы исходит от Российской Федерации. По его словам, Североатлантический альянс сталкивается с новыми вызовами на востоке и юге.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией и начала войны в Донбассе, НАТО объявил Российскую Федерацию главным стратегическим противником. После этого Североатлантический альянс начал наращивать своё военное присутствие у границ России.

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