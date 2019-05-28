Один из лидеров повстанцев вернулся в Судан

Хартум, , 07:10 — REGNUM Лидер повстанцев Судана вернулся в страну после ряда лет в эмиграции, несмотря на то, что ранее он был приговорен к смертной казни, передает BBC Africa.

Члена одной из повстанческих группировок Ясира Армана признали причастным к восстанию на Голубом Ниле, начавшемся в 2011 году. В результате десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

По информации телеканала, по прибытии в Судан Арман не подвергся преследованиям. Мужчина вернулся в страну через шесть месяцев после свержения президента Омара аль-Башира.

В настоящее время члены переходного Военного совета проводят переговоры с лидерами оппозиции. Протестующие требуют передачи власти в руки гражданского правительства.

Наблюдатели предполагают, что Арман может принять участие в мирных переговорах.