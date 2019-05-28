Кедми: Европе удобно расчеловечить русских для борьбы с Россией

Москва, , 06:49 — REGNUM Европа использует расистский подход и сегодня в борьбе с Россией, представляя русских как недочеловеков, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Для того, чтобы было удобно с вами оперировать, надо доказать, что вы недочеловеки, вы недоразвитые, вы не дошли до этого уровня культуры… Европа помимо всего прочего, она колониально действует. Эти «цивилизованные народы» уничтожали другие народы, которых они считали слишком примитивными и держали их только в качестве рабочего скота», — заявил Кедми.

При этом, как ранее заявлял Кедми, Европа, чье рыльце само в нацистском пушку, готовится приравнять русских к нацистам, чтобы затем полностью растоптать русских с нацистских же позиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Кедми: Общество Европы уже готово приравнять русских и Россию к нацистам