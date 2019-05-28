Шахназаров: Русские больше не захотят тащить на себе «незалежность» Украины

Москва, , 06:22 — REGNUM Народ России больше не захочет кормить Украину после того, как она отвернулась от России, прельстившись «французскими трусами», заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кинорежиссер отметил, что он озвучит не только и не столько его мнение, сколько настроения, которые витают в России среди народа. По его словам, украинский народ на Майдане выбрал французские трусы, отказавшись от тех миллиардов, которые предлагала Россия и на которые эти самые трусы можно было купить.

«Блин, а если они опять передумают и лицом к России повернутся, мы их что теперь, кормить будем, будем давать нефть, газ, миллиарды, восстанавливать их экономику? Никто этого не хочет. Вы уже довели ситуацию до такого края, что здесь уже россияне не хотят заново подымать вас», — заявил Шахазаров, добавив, что он надеется на то, что российское руководство не допустит снова такой ошибки.

Отметим, что многие эксперты неоднократно отмечали тот факт, что после проигрыша России в холодной войне и развала Советского Союза российское государство фактически обязали как проигравшее спонсировать независимость Украины кредитами, а также дешевой нефтью и газом. В обмен же Украина из года в год воспроизводила антирусскость как стержень политики, которая привела к превращению Украины в полностью антирусское государство, желающее уничтожения России.

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