Мадуро намерен провести досрочные парламентские выборы

Каракас, , 05:49 — REGNUM Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал руководство Единой социалистической партии начать поскорее подготовку к парламентским выборам. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления, трансляция которого велась в Twitter.

«Я призываю Единую социалистическую партию Венесуэлы с сегодняшнего дня быть готовой, чтобы наша избирательная машина вышла победителем на выборах, которые должны быть проведены для обновления Национальной ассамблеи, чем раньше, тем лучше», — заявил он.

По словам Мадуро, партии стоит начать избирательную кампанию и рассказывать правду о Национальной ассамблее, которая в настоящее время контролируется проамериканской оппозицией. По его мнению, победа Единой социалистической партии на выборах поспособствует разрешению политического кризиса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил проамериканской оппозиции помериться силами и провести выборы в Национальную ассамблею. По его мнению, выборы явно покажут, на чьей стороне народ Венесуэлы.

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