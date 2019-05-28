В Молдавии «оскорбили» РФ, в Испании интересуются её деньгами: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1507.

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