В Молдавии «оскорбили» РФ, в Испании интересуются её деньгами: Радио REGNUM

Москва, 28 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- Скандал с «русским следом» не сказался на результатах выборов в Австрии;
- Испания разглядывает российские деньги под лупой;
- США будут поставлять Украине противокорабельные ракеты?
- Додон «оскорбляет Москву»;
- Госдума хочет запретить коллекторам выбивать долги за услуги ЖКХ.
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