Оппозиция Судана объявила о двухдневной забастовке

Хартум, , 05:20 — REGNUM Оппозиция Судана намерена организовать двухдневную забастовку с 28 мая, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что причиной забастовки стал тупик в переговорах между Военным советом Судана, в настоящее время находящимся у власти, и представителями оппозиции о передаче власти гражданским лицам и создании переходного правительства.

Ранее заместитель главы Военного совета Судана Мухаммед Хамдан заявил о готовности сформировать гражданское правительство страны в ближайшие три месяца. По его словам, военный совет не намерен прекращать диалог с представителями гражданской оппозиции Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Судане произошел военный переворот, в результате которого был смещен президент страны Омар аль-Башир. Его отстранили от власти и поместили в тюрьму. В настоящее время страной руководит Военный совет Судана.

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