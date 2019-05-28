Глава Ямала: «Общение с жителями через соцсети — самый честный диалог»

Салехард, , 05:24 — REGNUM Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал общение представителей власти с жителями региона через социальные сети «самым честным диалогом». Связь через социальные сети — это удобно и объективно, заявил глава Ямала на пресс-конференции 27 мая 2019 года.

«Недавно экспериментировал с прямым эфиром, и здесь сложно упрекнуть, что что-то заранее согласовано. Это невозможно. Просто никак. Технически невозможно. Кто угодно может подключиться. Вопросы могут быть самые неприятные, но их надо знать, на них надо отвечать. Они объективные, а не искусственные», — отметил Дмитрий Артюхов.

В сети активны люди всех возрастов. Соцсети «подкупают своей оперативностью и прямым контактом». Но контакт с первым лицом региона через оперативную связь — это не моментальное решение проблемы, заметил Дмитрий Артюхов.

«К сожалению, всем не получается помочь. Классический пример — жильё. Такие проблемы не могут решаться по принципу, кто первый написал губернатору или мэру. Естественно, здесь другие процедуры. Тем более, такие сложные вопросы, как жилье многомиллионное», — пояснил глава Ямала.

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