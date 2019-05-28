Япония намерена закупить у США еще 105 самолетов F-35

Токио, , 04:31 — REGNUM Япония подтвердила намерения закупить у Соединенных Штатов 105 истребителей пятого поколения F-35, заявил американский президент Дональд Трамп в Токио по итогам встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

«В 2018 году Япония была крупнейшим покупателем американских вооружений. Сейчас они подтвердили намерения купить 105 новых самолетов F-35 с технологией «Стелс». «Стелс» — потому что, очевидно, их нельзя увидеть», — заявил Трамп.

По его словам, после покупки 105 самолетов F-35 Япония будет располагать крупнейшим воздушным флотом из истребителей этой модели среди всех американских союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года японское правительство одобрило дополнительную покупку 105 американских истребителей F-35. Несмотря на катастрофу с участием такого самолета 9 апреля, уже 20 апреля министр обороны Японии Такэси Ивая подтвердил планы продолжить закупки истребителей у Соединенных Штатов.

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